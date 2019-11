Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Krankenfahrstuhl erfasst

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Krankenfahrstuhls am Freitag in Ahaus-Wessum bei einem Unfall erlitten. Der 77-Jährige hatte gegen 14.40 Uhr die L560 in Höhe der Flörbachstraße queren wollen. Ein 29-jähriger Ahauser konnte nicht mehr ausweichen und touchierte den Krankenfahrstuhl, der mit dem Mann umstürzte. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Ahauser in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt circa bei 500 Euro.

