POL-OG: Bühl - Riskante Ausfahrt endet mit Unfall

Die rasante Fahrt eines 18 Jahre alten Audi-Fahrers endete am späten Mittwochabend auf der Rheinstraße und der Vimbucher Straße mit gleich mehreren Strafverfahren. Der Mann soll kurz vor 23 Uhr auf der Rheinstraße unweit einer Bahnunterführung ein riskantes Überholmanöver durchgeführt haben. Eine entgegenkommende Streifenbesatzung des Polizeireviers Bühl musste eine unmittelbare Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Zuge der anschließenden Nachfahrt gelang es den Ermittlern zwar nicht, den 18-Jährigen einzuholen, dafür beendete er seine riskante Tour wenig später selbst. Am Ortseingang zu Bühl-Vimbuch kam er vermutlich infolge zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Bordstein. Hierdurch verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte letztlich in einen entgegenkommenden Renault. Dessen 30-jähriger Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Audi wurde nach der Frontalkollision abgewiesen und prallte letztlich gegen einen Baum. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Der Unfallverursacher blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen der Vorfälle. Insbesondere der Verkehrsteilnehmer, welcher zu Beginn riskant überholt wurde, wird gebeten, mit den Ermittlern des Autobahnpolizeireviers in Bühl unter der Telefonnummer 07223 80847-0 in Kontakt zu treten.

