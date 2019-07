Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Unfall mit Schwertransporter

Sinzheim (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden waren nach einem Unfall am Mittwochmorgen in der Landstraße zu beklagen. Gegen 9:30 Uhr musste der Fahrer eines Schwertransports, der aus Richtung Bühl kommend in nördliche Richtung unterwegs war, an einem parkenden Auto unter Benutzung der Gegenfahrbahn vorbeifahren. Beim Wiedereinscheren nach rechts streifte der hintere Teil des Aufliegers die linke Seite eines entgegenkommenden Opel. Aufgrund der Beschädigungen musste dieser im Anschluss abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

