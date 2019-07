Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Bargeld aus Auto entwendet

Kehl (ots)

Mehrere hundert Euro soll ein Unbekannter am Mittwoch aus einem BMW entwendet haben, der nur wenige Minuten auf einem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Straße "Am Sundheimer Fort" abgestellt war. Der Fahrer hatte seinen Angaben zu Folge gegen 12:20 Uhr das Fahrzeug verlassen, um bei einem dortigen Geschäft Lotto zu spielen. Als er nach 15 Minuten zurückkam musste er feststellen, dass ein Unbekannter offenbar in das Fahrzeug gelangte und aus einer Ledertasche einen Bargeldbetrag im hohen dreistelligen Bereich entwendete.

