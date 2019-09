Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Flüchtenden Parfümdieb vor Polizeiinspektion gestellt (54/1809)

Speyer (ots)

18.09.2019, 18:25 Uhr

Am 18.09.2019 gegen 18:25 Uhr entwendete ein Jugendlicher in einer Parfümerie in der Maximilianstraße ein Herrenparfüm im Wert von 124 EUR, indem er dieses einsteckte und danach das Geschäft ohne zu bezahlen zu Fuß in Richtung Dom verlies. Dank der sofortigen telefonischen Verständigung der Polizei, konnte der Tatverdächtige durch eine Streife direkt vor der Polizeiinspektion Speyer festgestellt und kontrolliert werden. Das entwendete Parfüm konnte in seinem Rucksack aufgefunden werden. Seine Behauptung, dass das Parfüm von jemandem anderem entwendet worden sei und er es von diesem käuflich erworben habe, erwies sich nach Sichtung des Videomaterials als schlecht geplante Schutzbehauptung des Beschuldigten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell