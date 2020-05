Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Plötzlich Gas gegeben

Werl (ots)

Am Donnerstag, um 16:20 Uhr, kam es an der Ecke Conrad-von-Soest-Straße/Taubenpöthen zu einem Unfall. Ein 82-jähriger Mann aus Werl war mit seinem VW Golf auf der Conrad-von-Soest-Straße unterwegs. Nach eigenen Angaben gab das Fahrzeug mit Automatikgetriebe plötzlich nur noch Gas. Auch die Betätigung der Handbremse brachte keinen Erfolg. Der Fahrer verlor so die Gewalt über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst eine Grundstücksmauer und prallte dann gegen ein geparktes Auto. Dieses wurde gegen ein weiteres Auto gedrückt. Der Fahrer wurde leicht verletzt zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den drei Fahrzeugen und der Mauer entstand Sachschaden von insgesamt etwa 7000,- EUR. (lü)

