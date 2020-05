Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten

Soest (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (15.05./16.05.) haben bislang unbekannte Täter versucht, einen Geldautomaten ohne Anbindung an ein Geldinstitut in der Straße Sigefridwall aufzubrechen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde offensichtlich versucht, mit einem Brecheisen den Geldautomaten aufzuhebeln. Der Versuch misslang, es wurde kein Geld erbeutet. Allerdings ist der Sachschaden erheblich und wird auf einen 5-stelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Soest hat die Ermittlungen übernommen. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in den Abend-/Nachtstunden an der Tatörtlichkeit eventuell etwas Verdächtiges festgestellt haben. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Soest unter der Telefonnummer 02921 - 9100 0. (nil.)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell