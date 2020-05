Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Einbruch in einen Friseursalon

Ense-Bremen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bislang unbekannte Täter in die Geschäftsräume eines Friseursalons in Ense-Parsit im Einkaufszentrum An der Windmühle ein. Die Eingangstür wurde aufgehebelt. In den Geschäftsräumen wurden Spinde und weitere Türen geöffnet. Die Täter entfernten sich offensichtlich ohne Beute. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (AG)

