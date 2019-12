Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kontrolle eines Pkws in Berne

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Brake kontrollierten am Sonntag, 22. Dezember 2019, 23:10 Uhr, einen Pkw in Berne, der zuvor auf der Weserstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs war.

Bei der Überprüfung des 26-jährigen Fahrers aus Hude stellten sie drogentypische Auffälligkeiten fest. Die Durchführung eines Drogenschnelltests war nicht möglich.

Dem Huder wurde aufgrund des Verdachts einer möglichen Drogenbeeinflussung eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell