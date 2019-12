Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Fahrt unter drogeneinfluss in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 21.12.2019, gegen 21.40 Uhr, kontrollierte die Polizei einen Pkw in der Immelmannstraße. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen den 23-jährigen Wildeshauser wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Neben einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro muss er nun auch mit einem Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell