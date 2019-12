Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Zwei Motorroller in Hatten entwendet

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Freitag, 21.12.2019, auf Samstag, 22.12.2019, wurden in der Gemeinde Hatten zwei Motorroller an unterschiedlichen Orten entwendet. Zum einen kam es zu einem Diebstahl in der Zwenkauer Straße, wobei dieser Roller später auf einem nahegelegenen Spielplatz aufgefunden werden konnte. Hier wurden Teile entwendet. Zu einem weiteren Diebstahl kam es im Sandweg, wobei dieser Roller bislang nicht aufgefunden werden konnte. Es handelt sich hierbei um ein Fahrzeug der Marke Yamaha mit dem Versicherungskennzeichen 322RDB. Hinweise an die Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell