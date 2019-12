POL-DEL: Pressemitteilungen des Polizeikommissariats Wildeshausen

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Wildeshausen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, im Zeitraum zwischen 00.00 Uhr und 02.00 Uhr, kam es auf der Glaner Straße in Höhe der Sandgrube zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines Pkw geriet hier in den Seitenraum und fuhr sich fest. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang eine weibliche Verkehrsteilnehmerin, die den Fahrzeugführer im Anschluss nach Hause gebracht hat, sich mit der Dienststelle in Wildeshausen, Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt in Hude

Am Freitag, gegen 16.30 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Straße An der Schule einen Pkw. Es stellte sich heraus, dass der 56-jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde unter Alkoholeinfluss stand, ein Test ergab einen Wert von 1,2 Promille. Neben der Beschlagnahme seines Führerscheines erwartet den Fahrzeugführer nun ein Strafverfahren.

Verkehrsunfall mit Fußgänger in Großenkneten

Am Freitag gegen 19.10 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Großenkneten zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Fußgänger aus der Gemeinde überquerte plötzlich die Fahrbahn und wurde von einem Pkw erfasst, dessen 24-jähriger Fahrzeugführer nicht mehr bremsen konnte. Wie sich herausstellte, stand der Fußgänger unter Alkoholeinfluss. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Fahrt endet im Gartenteich in Großenkneten-Bissel

Am Freitag gegen 21.00 Uhr kam es in Bissel auf der Straße Am Kapetstein zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer aus der Gemeinde kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kam in einem kleinen Teich zu stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.

