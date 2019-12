Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 20.12.2019, gegen 16.30 Uhr, fuhr eine 22 Jahre alte Oldenburgerin mit ihrem Pkw Audi auf der B 211 von Brake aus kommend in Richtung Oldenburg, als sie Höhe Birkenheider Weg verkehrsbedingt halten musste. Dies übersah ein hinter ihr mit seinem Pkw Ford Focus fahrender 31 Jahre alter Elsflether und fuhr trotz eingeleiteter Vollbremsung und Ausweichen nach rechts noch auf den Pkw auf. Anschließend schleuderte der Pkw noch in einen Graben. Die Oldenburgerin erlitt einen Schock. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

