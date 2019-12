Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Erneuter Einbruch in Postfiliale Kirchhatten

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Freitag, 21.12.2019, auf Samstag, 22.12.2019, kam es erneut zu einem Einbruch in die Postfiliale Kirchhatten. Bereits eine Woche zuvor hatten unbekannte Täter, wie auch dieses Mal, nach dem gewaltsamen Eindringen in die Räumlichkeiten einen Tresor entwendet. Dieser konnte am Samstagvormittag in Sandhatten aufgefunden werden. Die genaue Schadenshöhe bzw. Angaben zum Diebesgut stehen noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell