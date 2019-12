Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilungen des Polizeikommissariats Nordenham

Delmenhorst (ots)

Diebstahl eines Motorradhelmes

Am 20.12.2019, im Zeitraum zwischen 16:40 Uhr und 17:00 Uhr, ist es in der Friedrich-Ebert-Straße in Nordenham zu einem Diebstahl eines Motorradhelmes gekommen. Den Helm hatte der Geschädigte ohne besondere Schließvorrichtung an seinen Roller gehängt. Es handelt sich um einen schwarzen Helm des Herstellers LS2 Helmets.

Sollten Zeugen tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, so können sich diese bei der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 melden.

Versuchter Einbruch in Garage von Schule

Im Zeitraum vom 20.12.2019, 18:00 Uhr, bis zum 21.12.2019, 15:00 Uhr, ist es Am Luisenhof in Nordenham zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Garage der dortigen Schule gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich augenscheinlich durch Aufhebeln einer Zugangstür Zutritt zu der Garage. Hinweise auf mögliches Diebesgut konnten bislang nicht erlangt werden. Auch zur Täterschaft liegen keine Erkenntnisse vor. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden auf dem Schulgelände drei herrenlose Fahrräder aufgefunden. Diese wurden in amtliche Verwahrung genommen, konnten dem hier zugrundeliegenden Sachverhalt aber bislang nicht zugeordnet werden.

Sollten Zeugen tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, so können sich diese bei der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 melden.

Versuchter Einbruchdiebstahl aus Pkw

In dem Zeitraum vom 20.12.2019, 11:00 Uhr, bis zum 21.12.2019, 10:20 Uhr, wird auf einem Parkplatz in Nordenham, Walther-Rathenau-Straße, hinter dem dortigen Rathaus, durch unbekannte Täterschaft die hintere Scheibe der Beifahrerseite eines dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw zerstört. Weitere Fahrzeugtüren wurden anschließend von Innen geöffnet. Ob Diebesgut aus dem Renault Clio erlangt wurde, ist bislang unbekannt.

Sollten Zeugen tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, so können sich diese bei der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 melden.

Sachbeschädigung an Pkw

In dem Zeitraum vom 20.12.2019, 23:00 Uhr, bis 21.12.2019, 18:00 Uhr, ist es in der Burgstraße in Nordenham-Phiesewarden, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Durch bislang unbekannte Täter wurde das Seitenfenster der Beifahrerseite des auf der Hofeinfahrt abgestellten VW Beetle beschädigt. Mit einem ebenfalls unbekannten Tatmittel wurde ein Loch von ca. 5 cm Durchmesser in die Scheibe geschlagen.

Sollten Zeugen tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, so können sich diese bei der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 melden.

Einbruchdiebstahl aus Pkw

In dem Zeitraum vom 21.12.2019, 19:00 Uhr, bis zum 22.12.2019, 08:00 Uhr, ist es in der Achternstraße in Nordenham-Blexen zu einem Einbruchdiebstahl in/aus einem Pkw gekommen. Bislang unbekannte Täterschaft zerstörte die beiden Scheiben der Beifahrerseite des VW Golf mittels unbekanntem Werkzeug und gelangte so in das Fahrzeuginnere, aus dem ein Geldbörse entwendet wurde,

Sollten Zeugen tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, so können sich diese bei der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell