Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 04.07.2020

Goslar (ots)

Diebstahl von Kennzeichen ------------------------------ In der Nacht vom Montag, 29.06.2020 auf Dienstag, 30.06.2020 entwenden unbekannte Täter das vordere und hintere Kennzeichen eines in der Ostlandstraße in Rhüden abgestellen Kraftfahrzeuges.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Geschäftsraum -------------------------------------------------- Von Dienstag, 30.06.2020 / 19:30 auf 01.07.2020 /08:15 Uhr und dem 01.07.2020 /18:00 Uhr auf 02.07.2020/ 08:30 Uhr versuchen bislang unbekannte Täter über das Dach in die Räumlichkeiten des Zoohandels in der Braunschweiger Straße in Seesen einzusteigen. Die Täter brachen den Einbruch beim ersten Versuch jedoch ab. In der darauf folgenden Nacht wird ein weiterer Einstieg über das Dach in die Innenräume erfolgreich durchgeführt. Es wird Bargeld entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Diebstahl -------------- Am Dienstag, 30.06.2020 zwischen 12:45-15:30 Uhr entwenden unbekannte Täter zwei Hydrantenstandrohre welche in einer Hofeinfahrt in der Northeimer Straße in Seesen abgelegt waren.

Sachbeschädigung an PKW ------------------------------ Im Zeitraum zwischen Montag, 29.06.2020 / 20:00 Uhr und 30.06.2020 / 05:30 Uhr wird ein in der Westblickstraße in Seesen abgestellter PKW durch unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Verkehrsunfall ----------------------- Am 03.07.2020 um 15:15 Uhr kommt die alleinbeteiligte Fahrzeugführerin auf der B 82, Höhe Ödishausen, nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kommt auf der Seite liegend im Straßengraben zum Stillstand. Fahrzeugführerin wird leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der oben bezeichneten Sachverhalte führen können, wenden sie sich bitte an das

Polizeikommissariat Seesen Frankfurter Straße 4 38723 Seesen Tel.: 05381/944-0

