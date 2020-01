Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Von der Fahrbahn abgekommen

Fahrerin alkoholisiert

Vreden (ots)

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat in der Nacht zum Samstag einen Unfall in Vreden verursacht. Die 27-Jährige befuhr gegen 05.20 Uhr die B70 in Richtung Vreden. In einer Linkskurve kam die Legderin nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit der Leitplanke und kam im Straßengraben zum Stehen. Ein Alkoholtest wies eine Atemalkoholkonzentration von 0,63 mg/l nach. Um den Alkoholkonsum exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt der Fahrerin eine Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell