Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld von Sonntag, 05.07.2020

Goslar (ots)

Am Sonnabend, 04.07.2020, gegen 11:00 Uhr, kontrollieren die Beamten des PK Oberharz einen Pkw in der Goslarschen Straße, in Clausthal-Zellerfeld. Das Fahrzeug wird von einen 40-jährigen Herrn aus Herzberg geführt. Während der Kontrolle stellt sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen und nicht versichert ist. Daraufhin wird dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt mit diesem Fahrzeug untersagt und die Kennzeichen werden sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Um 13:30 Uhr kontrollieren die Beamten ein weiteres Fahrzeug in Altenau, in der Hüttenstraße. Auch dieses Fahrzeug ist nicht zugelassen. Weiterhin weist das Fahrzeug technische Mängel auf. Dem 44-jährigen Fahrzeugführer wird die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet.

Am Sonnabend, 04.07.2020, gegen 12:45 Uhr, kommt es im Bereich Torfhaus, auf dem dortigen Rundweg "Luchsdenkmal", zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schubst aus unerfindlichen Gründen eine 29-jährige Frau, die gerade ihr Kleinkind auf dem Arm trägt. Nur durch glückliche Umstände kann die Dame einen Sturz vermeiden. Sie erleidet jedoch Schmerzen im Brustbereich.

Zeugen/innen, die zu den o.g. Taten tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, oder Tat- bzw. Täterhinweise geben können, werden gebeten sich beim PK Oberharz zu melden (05323/941100).

