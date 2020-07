Polizeiinspektion Goslar

Samstag, 04. Juli 2020

Verkehrsunfall - In der Nacht von Freitag auf Samstag befährt ein 27jähriger Pkw-Führer aus Sachsen-Anhalt die Bundesstraße 6 von Goslar in Richtung Bad Harzburg. Gegen 01:00 kommt er kurz vor der Ausfahrt Ohlhof/Vienenburg nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Schutzplanke, wodurch er das rechte Vorderrad verliert. Das Rad kommt durch den Schwung erst gut 100 m nach der Kollisionsstelle zum Liegen und beschädigt dabei noch die Ölwanne eines unbeteiligten Lkw. Aufgrund einer Atemalkoholkonzentration von 1,19 Promille wird bei dem Pkw-Fahrer eine Blutprobe und entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Brand - Am Samstag Vormittag um 10:32 Uhr teilt die Rettungsleitstelle der Feuerwehr mit, dass die Feuerwehr zu einem Brand in Klein Mahner ausrücke. Bei dem Brandort handelt es sich um ein altes Fachwerkhaus, welches alleine von einem 81jährigen Mann bewohnt wird. Die erste Befragung ergibt den vagen Verdacht, dass der Brand aus Unachtsamkeit entstanden sein könnte. Die genaue Brandursachenermittlung dauert noch an. Im Rahmen der Löscharbeiten musste ein Teil des Gebäudes mit einem Bagger eingerissen werden, wodurch das Gebäude zusammen mit dem Wasser- und Schaumeinsatz unbewohnbar wird. Der Bewohner konnte unverletzt aus dem Gebäude geborgen werden und wurde in einer Einrichtung in Salzgitter-Bad untergebracht. Der Sachschaden wird aufgrund des hohen Alters sowie des schlechten Zustandes des Gebäudes auf ca. 100.000,- Euro geschätzt.

Trunkenheitsfahrten - Im Rahmen von Verkehrskontrollen werden am Samstag Abend / Nacht zwei Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen. In Liebenburg wird um 18:40 Uhr ein 50jähriger Fahrer mit einer Atemalkoholkonzentration von 2,83 Promille angetroffen; in Goslar ein 38jähriger Goslarer mit 1,90 Promille. Bei beiden Männern wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

