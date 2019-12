Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebesgut im Wert von 2165,90 Euro im Gelsenkirchener Hauptbahnhof sichergestellt - Bundespolizei nimmt jugendliches Täterduo fest

Gelsenkirchen - Herne (ots)

Zwei 15-jährige Mädchen überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei Freitagabend (13. Dezember) im Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Diese führten Kosmetik im Wert von 2165,90 Euro mit sich. Wie Ermittlungen ergaben, handelte es sich dabei um Diebesgut aus einer Drogerie.

Gegen 18 Uhr überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei zwei 15-jährige Jugendliche im Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Dabei stellte sich heraus, dass eine der 15-jährigen Mädchen bereits zahlreiche "Erfahrungen" im Bereich von Diebstahlsdelikten gesammelt hatte.

Daraufhin wurden die beiden großen Plastiktüten in Augenschein genommen, welche das Duo mit sich führte. In diesen befanden sich zahlreiche kosmetische Erzeugnisse. Zur Herkunft der Kosmetik befragt erklärten die beiden Mädchen, dass sie diese in einer Drogerie in Gelsenkirchen erworben hatten. Von dieser Drogerie konnten sie lediglich einen Kassenzettel vorweisen, auf dem ein Deodorant abgerechnet wurde.

Daraufhin wurden die Kosmetika sichergestellt und die Erziehungsberechtigten der beiden rumänischen Staatsangehörigen informiert. Nach Rücksprache mit diesen wurden die beiden Mädchen später wieder entlassen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Produkte aus einer Drogerie an der Bahnhofsstrasse entwendet wurden. Die Mitarbeiter dort hatten den Diebstahl bereits festgestellt und die Videoaufzeichnungen von der Tat gesichert.

Bundespolizisten brachten das Diebesgut anschließen zurück zu dem Geschäft. Bei der Überprüfung der Waren stellte sich heraus, dass diese einen Gesamtwert von 2.165,90 Euro hatten.

Im Gegenzug nahmen die Einsatzkräfte die gesicherten Videoaufzeichnungen mit, die nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen Bandendiebstahls sind.

