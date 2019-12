Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Farbkopie eines Führerscheins und verfälschter rumänischer Personalausweis können Bundespolizei nicht täuschen - Polizeibekannter wird dem Haftrichter vorgeführt

Aachen (ots)

Am Freitagmorgen hat die Bundespolizei an der BAB 44, Rastplatz Königsberg, 2 Pakistani kontrolliert und vorläufig festgenommen. Beide waren zuvor aus Belgien eingereist. Der Fahrer zeigte bei der Kontrolle den Beamten eine Farbkopie eines griechischen Führerscheins vor und wollte damit über den Besitz einer rechtmäßigen Fahrerlaubnis hinwegtäuschen. Des Weiteren war sein Fahrzeug nicht versichert und zugelassen. Er wurde wegen der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Pflichtversicherungsschutzes beanzeigt. Das mitgeführte Fahrzeug wurde stillgelegt. Danach konnte er die Dienststelle verlassen. Sein Beifahrer wollte mit einem total gefälschten rumänischen Personalausweis einen legalen Aufenthaltsstatus vortäuschen. Nach eingehender Überprüfung im In- und Ausland wurde festgestellt, dass er bereits in 4 europäischen Ländern als unerlaubt oder als Asylbewerber registriert war. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Eine Entscheidung, ob und in welches Land er rückgeführt wird, steht zurzeit noch aus.

