POL-EL: Sögel - Geschädigter nach Unfall gesucht

Sögel (ots)

Am Montag wurde gegen 11.30 Uhr an der Clemens-August-Straße ein am Fahrbahnrand abgestellter PKW beschädigt. Die Verursacherin war mit ihrem PKW in Richtung Am Pohlkamp unterwegs, als sie in Höhe der Touristinformation zu weit nach rechts fuhr und gegen den PKW stieß. Das Fahrzeug dürfte an der linken Seite Beschädigungen davongetragen haben.

Der bzw. die Geschädigte sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450

