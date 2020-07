Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Nordhorn (ots)

Am Mittwochmittag ist es gegen 13.00 Uhr auf dem Klausheider Weg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Drei Personen zogen sich dabei Verletzungen zu.

Eine 80-jährige Frau befuhr mit ihrem Auto den Klausheider Weg in Richtung Kiefernweg und überholte in Höhe der Einmündung zur Middenstraße einen PKW. Im Zuge dessen touchierte sie einen im Einmündungsbereich stehenden Opel. Sie kam anschließend mir ihrem Nissan nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Seniorin wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei sich in ihrem PKW befindliche Kinder wurden ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

