POL-EL: Lingen - Ohne Führerschein und unter Drogen am Steuer

Lingen (ots)

Am Mittwochnachmittag beabsichtigten Beamte der Lingener Polizei einen PKW auf der Friedrichstraße zu kontrollieren. Der Fahrer fuhr zunächst davon, stellte sein Fahrzeug ab und flüchtete zu Fuß weiter. In der Straße Kuhlhof konnte er durch die Polizisten gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der 39-jährige Mann den PKW unterschlagen hatte und darüber hinaus auch keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. In dem PKW fanden die Beamten Drogen. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren.

