POL-WHV: Verkehrsunfall auf der B 210 in Schortens mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen

Schortens (ots)

Am Mittwoch, den 11.03.2020, gegen 17.26 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus Schortens mit ihrem Pkw VW Passat die Oldenburger Straße in Schortens in Richtung Wilhelmshaven.

An der Kreuzung Olympiastraße/Hauptstraße übersah die 19-Jährige den verkehrsbedingt stehenden Pkw eines 44-jährigen Fahrzeugführers aus Schortens.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 44-Jährigen auf den vor ihm stehenden Pkw einer 44-jährigen Schortenserin geschoben, dieser auf einen Pkw eines 75-jährigen und dieser wiederrum auf den stehenden Pkw eines 42-jährigen.

An allein Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Bei dem Unfall werden der 44-Jährige Fahrzeugführer sowie seine 46-Jährige Beifahrerin schwer, der 44-Jährige Fahrzeugführer leicht verletzt.

