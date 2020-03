Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fußgängerin leicht verletzt - Verkehrsunfall in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 11.03.2020, ereignete sich gegen 17:08 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 58-jährige Fußgängerin leichte Verletzungen erlitt.

Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die Oldenburger Straße in Wilhelmshaven in Richtung Bismarckstraße. Als er nach links in die Lautsallee einbiegen wollte, befanden sich drei weibliche Fußgängerinnen vor ihm. Nach Angaben des Radfahrers seien zwei der Personen nach Betätigen der Klingel zur rechten Seite gegangen, die dritte Person deutete an, nach links auszuweichen, tat dies dann jedoch nicht. Es kommt zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, wobei diese leicht verletzt mit dem Rettungswagen in das Klinikum nach Wilhelmshaven verbracht wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell