Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Radfahrer von einem überholenden Pkw in ein parkendes Fahrzeug gedrängt- Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 11.03.2020, ereignete sich gegen 16:24 Uhr ein Verkehrsunfall im Mühlenweg.

Ein 44-jähriger Radfahrer gab gegenüber der Polizei an, dass er mit seinem Fahrrad den Mühlenweg in Fahrtrichtung Westen befahren habe. Auf Höhe der Hausnummer 13 sei er von einem schwarzen Kastenwagen überholt worden. Während des Überholvorganges habe dieser den Sicherheitsabstand derart unterschritten, dass der 44-Jährige von der Fahrbahn nach rechts abgekommen sei. Daraufhin sei der Fahrradfahrer mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw zusammengestoßen, so dass dessen Heckscheibe zersplittert sei.

Der 44-Jährige konnte in dem Fahrzeug zwei Personen im Alter zwischen 20 und 25 Jahre erkennen, wobei der Fahrer eine Schirmmütze, der Beifahrer eine Wollmütze getragen habe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 zu wenden.

