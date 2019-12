Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Hofladen in Dörnberg: Täter erbeuten Tresor; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Habichtswald-Dörnberg (Landkreis Kassel): Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in einen Hofladen in Dörnberg eingebrochen und haben einen Tresor erbeutet. Die mit dem Fall betrauten Ermittler der Polizeistation Wolfhagen suchen nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Einbrecher ein Fenster zum Verkaufsraum aufgebrochen und waren so in das Geschäft in der Straße "Breiter Weg", in dem sich auch einen Poststelle befindet, gelangt. Dort entwendeten sie gewaltsam einen im Regal verschraubten Tresor sowie Bargeld aus einer Schublade und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Durch die Auswertung von Überwachungstechnik lässt sich die Tatzeit momentan auf den Zeitraum zwischen 2:00 und 2:30 Uhr in der Nacht eingrenzen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05692 - 98290 bei der Polizei in Wolfhagen oder unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

