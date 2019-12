Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Jasmina V. wird noch vermisst: 15-Jährige soll sich in Kassel aufhalten; Polizei bittet weiterhin um Hinweise

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am 25. Oktober 2019, um 14:16 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4414651 veröffentlichte Pressemitteilung zur Suche nach Jasmina V. und das seinerzeit bereitgestellte Foto der 15-Jährigen.)

Kassel: Seit Anfang Oktober wird die 15 Jahre alte Jasmina V. vermisst, die zuletzt in einer Klinik in Kassel in Behandlung war und in einer Jugendeinrichtung in Calden im Landkreis Kassel lebt. Nachdem sich die Ermittler des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo mit der Suche auch an die Öffentlichkeit wandten, sind vereinzelt Hinweise zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen eingegangen. Demnach soll die Jugendliche einige Male im Bereich von Mehrfamilienhäusern am Holländischen Platz sowie im Innenstadtbereich gesehen worden sein. Aber auch das Verfolgen dieser Hinweise führte letzten Endes leider nicht dazu, dass die Ermittler die 15-Jährige ausfindig machen konnten. Zuletzt bestand über soziale Netzwerke offenbar mehrfach Kontakt zwischen der Jugendlichen und Angehörigen, ohne dass die Vermisste dabei ihren Aufenthaltsort preisgab.

Jasmina V. ist etwa 1,55 Meter groß, hat eine sehr dünne Figur, dunkle mittelange Haare, dunkelbraune Augen und Narben an Armen und Beinen.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

