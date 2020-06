Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur Suche nach 16-Jähriger aus Vellmar: Jugendliche ist wohlbehalten zurück

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Die seit dem 19. Mai 2020 vermisste 16-jährige Farzana Y. aus Vellmar ist wohlbehalten in die Jugendeinrichtung zurückgekehrt. Sie hatte sich in der Zwischenzeit offenbar bei einer Freundin aufgehalten. Die Suche nach der Jugendlichen, bei der sich die Polizei am vergangenen Donnerstag auch an die Öffentlichkeit gewendet hatte, ist somit beendet.

Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Jugendlichen unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Bild der 16-Jährigen soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

