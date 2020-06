Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tankstellen-Einbruch scheitert wegen Alarmanlage: Zivilstreife schnappt flüchtende Täter

Kassel (ots)

Fuldatal-Ihringshausen (Landkreis Kassel): Eine schnelle Festnahme gelang einer Zivilstreife des Polizeireviers Nord in der Nacht zum Samstag in Ihringshausen. Die Beamten hatten bei der Fahndung nach einem gescheiterten Tankstellen-Einbruch noch in der Nähe zwei flüchtende Verdächtige gefasst, die später zugaben, für den Einbruchsversuch verantwortlich gewesen zu sein. Die 16 und 20 Jahre alten Festgenommenen aus Kassel, die der Polizei keine Unbekannten sind, müssen sich nun wegen des versuchten Einbruchs verantworten.

Gescheitert war der Einbruch allem Anschein nach wegen des Einbruchsalarms der Tankstelle, der gegen 22:40 Uhr ausgelöst hatte. Zeugen, die deswegen auf die Tat aufmerksam wurden und die Polizei alarmierten, beobachteten kurz darauf zwei Personen, die vom Tatort in der Veckerhagener Straße in Richtung Ortskern wegliefen. Diese beiden Männer schnappte wenige Augenblicke später die Zivilstreife, die gemeinsam mit weiteren Streifen der Kasseler Polizei sofort die Fahndung nach den flüchtigen Tätern aufgenommen hatte. Die beiden in Höhe des Gemeindehauses in Ihringshausen Festgenommenen gaben später zu, dass sie versucht hatten, die Schiebetür der Tankstelle gewaltsam einzudrücken, um in den Innenraum zu gelangen. Als sie dabei den Alarm auslösten, ließen sie von ihrem weiteren Vorhaben ab und ergriffen die Flucht. Ein Schaden an der Schiebetür war durch den Einbruchsversuch nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden.

Die weiteren Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen führen nun die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo.

