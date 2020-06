Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel - Vermisster Waldemar U. wieder zurück

Kassel (ots)

Der am 5.6.2020 als vermisst gemeldete Waldemar U. aus Habichtswald ist am 7.6.2020 wohlbehalten in den Kreis seiner Angehörigen zurückgekehrt. Die Polizei Nordhessen bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Fahndung.

Westphal, Polizeihauptkommissar

