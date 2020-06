Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg: Brand eines leerstehenden, ehemaligen Kurhauses in Bad Wildungen

Am heutigen Freitag, 05.06.2020, gegen 15:00 Uhr, brach aus bislang unbekannter Ursache in dem leerstehenden, ehemaligen Kurhaus Bad Wildungen in der Langemarckstraße ein Brand aus. Erst gegen 21:30 Uhr konnte der Brand durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Weder zur Brandursache noch zur Höhe des Sachschadens können momentan Angaben gemacht werden. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Waldeck-Frankenberg haben die Ermittlungen aufgenommen. Neben der Polizei waren 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Wildungen, Braunau, Wega, Mandern und Korbach im Einsatz.

