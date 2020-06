Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen in Vellmarer Discounter ein: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Freitag in einen Discounter in Vellmar eingebrochen. Sie hatten eine Scheibe eingeschlagen und waren so in das Geschäft eingestiegen, machten aber nach ersten Erkenntnissen keine Beute. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei erbitten Zeugenhinweise.

Der Einbruchsalarm des Discounters an der Straße "Zum Feldlager", Ecke "Lange Wender", war gegen 03:30 Uhr ausgelöst worden. Bei der sofort nach Bekanntwerden eingeleiteten Fahndung durch die Polizei fehlte von den unbekannten Tätern bereits jede Spur. Wie die Tatortaufnahme durch Beamte des Kriminaldauerdienstes ergab, hatten die Einbrecher mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe im Eingangsbereich eingeschlagen und sich so Zutritt zu dem Geschäft verschafft. Die Täter wurden vermutlich durch die ausgelöste Alarmanlage in die Flucht geschlagen, bevor sie auf Beutezug gehen konnten. Den angerichteten Sachschaden beziffern die aufnehmenden Beamten auf rund 1.500 Euro.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Discounters beobachtet haben und den Kriminalbeamten des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

