Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bei Rot über die Ampel gefahren und Fußgängerin erfasst: Mintgrünes Auto und Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Loßbergstraße in Kassel ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Autofahrer eine 55-jährige Frau erfasste, die an einer grünen Fußgängerampel die Straße überquerte. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen, während der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete. Nun bitten die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei Zeugen, die Hinweise auf den mintgrünen Wagen geben können, sich zu melden.

Wie die zum Unfallort gerufenen Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte sich der Unfall in Höhe der Bruchstraße gegen 16:40 Uhr ereignet. Die 55-Jährige aus Kassel schilderte den Polizisten, dass sie die Loßbergstraße in Richtung Zentgrafenstraße überquerte, nachdem die Fußgängerampel auf Grün umgeschaltet hatte. Hierbei wurde sie plötzlich von dem in Richtung Harleshäuser Straße fahrenden Auto erfasst, das nach derzeitigem Ermittlungsstand bei Rot über die Ampel gefahren war. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um die zu Boden gestürzte Frau zu kümmern. Sanitäter der nahegelegenen Rettungswache und eine Augenzeugin eilten der leicht verletzten Fußgängerin hingegen zur Hilfe und alarmierten die Polizei. Bei dem Verursacher soll es sich um ein mintgrünes oder türkisfarbenes Auto handeln, an dessen Steuer ein etwa 30 Jahre alter Mann gesessen habe. Das Kennzeichen des Wagens ist bislang nicht bekannt.

Wer den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell