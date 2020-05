Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Zusammenstoß zwischen E-Bike und Pkw

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:45 Uhr geriet ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer beim Abbiegen von der Wacholderstraße in die Wingertstraße auf die Fahrspur eines entgegenkommenden Pkw. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Der Radfahrer zog sich eine leichte Verletzung am Auge zu. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in die Universitätsmedizin eingeliefert. Wie sich herausstellte, hatte er seine Fahrt alkoholisiert angetreten. An beiden Fahrzeugen ist ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstanden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell