POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch Tresor mit Uhr und Bargeld erbeutet - Polizei sucht Zeugen

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Montagnachmittag und Dienstagmittag (04./05.05.2020) wurde in ein Reihenhaus in der Schönauer Straße eingebrochen, dabei erbeuteten der oder die Täter mehrere wertvolle Uhren sowie Bargeld. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde die Terrassentüre auf der Rückseite aufgehebelt und sich so Zugang ins Hausinnere verschafft. Dort wurden sämtliche Räume durchsucht und zahlreiche Schränke durchwühlt. Aus einem Zimmer im Erdgeschoss wurde ein kompletter Möbeltresor entwendet, darin befanden sich eine Uhr und Bargeld. Aus einem Schrank im Dachgeschoss wurden zwei weitere wertvolle Herrenarmbanduhren erbeutet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf weit über Zehntausend Euro. Die Kriminaltechniker der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sicherten die Spuren am Tatort. Die weitere Sachbearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Eigentum in Heidelberg übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

