Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter beschädigt Pkw und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Sonntag beschädigte ein Unbekannter in der Zeit zwischen 11.00 und 17.00 Uhr den BMW einer 72-jährigen Frau, der in der der Neuen Schloßstraße geparkt war. Hierbei verursachte er einen Sachschaden in einer Höhe von ca. 3500 Euro. Wie der Schaden entstanden war, ist unbekannt - ebenso der Verursacher, der sich anschließend von der Unfallstelle entfernt hatte. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0621/174-4111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell