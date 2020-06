Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei in Einkauspassage

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch wurde die Polizei zu einer Schlägerei zwischen drei Männern in einer Einkaufspassage in der Marktstraße gerufen. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Grund der Streitigkeiten um einen möglichen Ladendiebstahl. Nach Angaben des Besitzers eines Lebensmittelladens, wollte ein 25-jähriger Mann eine Limonadenflasche klauen. Als er den vermeintlichen Dieb ansprach eskalierte die Situation. Nach verbalen Streitigkeiten verlagerte sich die Auseinandersetzung in die angrenzende Passage. Hier erhielt der Ladenbesitzer Unterstützung durch einen Angehörigen. Die Auseinandersetzung steigerte sich in eine Schlägerei. Hierbei erlitten der Ladenbesitzer und der 25-jährige Mann leichte Verletzungen. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Situation bereits beruhigt. Die Personalien der drei Männer wurden aufgenommen und ein Strafverfahren gegen alle drei Beteiligten eingeleitet.

