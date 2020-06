Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand des Dachstuhls eines unbewohnten Einfamilienhauses

Eslohe Frielinghausen (ots)

Am 03.06.2020 wurde gegen 21:45 Uhr der Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in Eslohe Frielinghausen gemeldet. Das Haus ist seit geraumer Zeit unbewohnt und wird zur Zeit renoviert. Die eingesetzten Feuerwehren aus Eslohe und Schmallenberg rückten mit ca. 70 Einsatzkräften an und konnten den Brand gegen 00:15 Uhr unter Kontrolle bringen und ablöschen. Am Haus entstand nicht unerheblicher Sachschaden, der in der Schadenshöhe noch nicht beziffert werden kann. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Stra.

