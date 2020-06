Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frau nach Sachbeschädigung gesucht

Arnsberg (ots)

Eine bislang unbekannte Frau zerkratzte am Dienstag ein Auto auf einem Supermarkt-Parkplatz am Westring. Gegen 19.45 Uhr kehrte der Autobesitzer vom Einkauf zurück. Hierbei sah er eine verschleierte Frau an der Beifahrertür seines Autos stehen. Diese hielt einen silbernen Gegenstand in der Hand. Als der Mann die Frau ansprach, flüchtete sie vom Parkplatz. Bei der Nachschau sah er einen Kratzer an der Beifahrerseite. Dieser wurde vermutlich von der Frau verursacht. Trotz Absuche des Parkplatzgeländes, konnte der Mann die Frau nicht mehr finden. Beschreibung: etwa 1,70 Meter groß, schwarze Bekleidung, verschleiert, grüner Mundschutz, Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

