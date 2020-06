Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Randalierende Jugendliche in der Nacht

Arnsberg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurden der Polizei gegen 03 Uhr randalierende Jugendliche am Neheimer Busbahnhof gemeldet. Zeugen hatten Krach und ein Klirren gehört. Anschließend flüchteten etwa zehn Jugendliche in Richtung Binnerfeld. Vor Ort konnten die Beamten keine Beschädigungen feststellen. Im Rahmen der Fahndung stießen die Polizisten im Binnerfeld auf mehrere umgeworfene Mülleimer und zerrissene gelbe Säcke. Der Pausenhof einer Schule an der Graf-Galen-Straße war mit Flaschen und Klebeband verdreckt. Hier wurde zudem ein Baum umgeknickt. Im näheren Umkreis traf die Polizei auf mehrere kleine Gruppen. Die Jugendlichen wurden kontrolliert und die Personalien aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

