Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 24.01., zwischen 9:00 Uhr und 14:15 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Wohnung in der Mainstraße einzubrechen. Zwischen dem 24.01. (18:45 Uhr) und dem 25.01. (05:00 Uhr) schlugen Täter die Eingangstür eines Geschäftes in der Straße Werth ein. Nachdem der Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Täter jedoch vermutlich ohne Beute. In eine Wohnung an der Ernststraße stiegen im Zeitraum vom 25.01. (15:30 Uhr) bis zum 26.01. (15:00 Uhr) Unbekannte ein. Sie stahlen Schmuck und Bargeld. Am 27.01. drangen Täter zwischen 0:30 Uhr und 2:00 Uhr in eine Tankstelle an der Wuppertaler Straße ein. Sie erbeuteten Tabakwaren. Zwischen dem 24.01. (15:10 Uhr) und dem 27.01. (06:40 Uhr) drangen Einbrecher in eine Schule in Barmen ein und entwendeten Münzgeld. Um in das Gebäude zu gelangen schlugen sie eine Scheibe ein. Remscheid - Zwischen dem 23.01. (19:00 Uhr) und dem 24.01. (09:00 Uhr) stahlen unbekannte Täter Elektronikartikel aus Gewerberäumen in der Straße Neuenteich. Im Remscheider Norden stiegen Einbrecher zwischen dem 24.01. (17:00 Uhr) und dem 25.01. (15:25 Uhr) in eine Schule ein. Sie entwendeten Elekronikartikel. Solingen - Am frühen Morgen des 24.01. (03:00 Uhr bis 06:40 Uhr) hebelten Unbekannte ein Fenster einer Gaststätte am Neumarkt auf. Sie brachen einen Spielautomaten auf und stahlen Münzgeld. In der Rölscheider Straße hebelten Einbrecher am 25.01. (7:20 Uhr bis 22:00 Uhr) ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Sie entwendeten Geld und Schmuck. Zwischen dem 25.01. (16:00 Uhr) und dem 27.01. (08:30 Uhr) drangen unbekannte Täter in ein Geschäftshaus an der Düsseldorfer Straße ein. Sie entwendeten Münzgeld und Waren. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jb)

