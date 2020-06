Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Eslohe: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag in eine Hütte auf einem Grundstück auf der Straße "Unterm Estenberg" ein. Zwischen 20.15 Uhr und 01 Uhr hebelten die Täter das Schloss auf. Anschließend entwendeten sie mehrere Gegenstände wie zwei Lenker und Motoröl. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

