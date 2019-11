Polizei Bielefeld

POL-BI: Bewohner überrascht Einbrecher

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Beamte der Kriminalpolizei Bielefeld suchen einen Mann mit Personenbeschreibung, der in der Nacht auf Sonntag, 24.11.2019, in eine Wohnung am Senner Hellweg einbrach.

Gegen 02:00 Uhr in der Nacht gelang es dem Einbrecher, sich über die Balkontür gewaltsam Zugang zur Hochparterrewohnung zu verschaffen. Das Mehrfamilienhaus liegt in der Nähe der Lämershagener Straße und die Balkone befinden sich auf der Rückseite des Gebäudes.

Der 24-jährige Bewohner hörte laute Geräusche und wurde so auf den Einbruch aufmerksam. Kurz darauf begegneten sich die beiden Männer in der Wohnung, worauf der Einbrecher augenblicklich und ohne Diebesgut die Flucht ergriff.

Nachdem der 24-Jährige den Notruf abgesetzt hatte, eilten Polizeibeamte zu dem Mehrfamilienhaus, um den Täter zu stellen. Auch ein Diensthund suchte an ihrer Seite nach dem Mann. Jedoch gelang es dem Einbrecher zu entkommen.

Die Polizei Bielefeld sucht nun nach einem etwa 1,80 Meter großen Mann mit kräftiger, sportlicher Statur. Er trug einen Vollbart, sowie eine Wollmütze und einen Kapuzenpullover. Wer in dieser Nacht verdächtige Beobachtungen in dem Umfeld der Wohnung gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

