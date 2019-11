Polizei Bielefeld

POL-BI: Ausfallerscheinung überführt alkoholisierten PKW-Fahrer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Ein schwerer Kopf wurde am Sonntagmorgen, 24.11.2019, einem betrunkenen PKW-Fahrer auf der Alfred-Bozi-Straße zum Verhängnis.

Ein 24-Jähriger aus Meschede befuhr gegen 07:45 Uhr mit seinem Opel die Alfred-Bozi-Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. An der roten Ampel vor der Einmündung Alfred-Bozi-Straße/ Stapenhorststraße hielt er an. Während er wartete, sank sein Kopf wiederholt nach vorne auf seine Brust. Trotz der stark beschlagenen Scheiben bemerkten Polizisten, die ebenfalls vor der Ampel warteten, dies. Als der 24-Jährige bei Grün weiter fuhr, folgten sie ihm und hielten ihn an.

Die Polizeibeamten nahmen bei der Kontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft des Opel-Fahrers wahr. Ein anschließender Alkohol-Test verlief positiv. Eine Ärztin entnahm dem Angetrunkenen auf der Wache eine Blutprobe.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell