Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Jever vom 21.06.19 - 23.06.19

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht

Ort: 26434 Wangerland, Horumersiel Zeit: 22.06.2019, 14:30 - 16:30 Uhr

Ein im Pommernweg abgestellter grüner Citroen wurde, vermutlich beim Ein -bzw. Ausparken, am Kotflügel, Stoßfänger hinten links beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hat, hinterließ einen Zettel mit dem verursachenden Fahrzeug an der Windschutzscheibe des Geschädigten, vergaß dabei aber seine eigenen Personalien anzugeben! Dieser wird gebeten, sich mit der Polizei in Jever, 04461-9211-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr; Sande

Am Samstag, gg. 16.55 Uhr, befährt eine 42-Jährige mit ihrem Fahrrad den Radweg der Wilhelmshavener Straße in Richtung Sande. Ein 85-Jähriger fährt mit seinem Pedelec in entgegengesetzter Richtung. Die Fahrradfahrerin gibt den Beamten gegenüber an, dass Sie durch die Sonne geblendet wurde und es deshalb zum Zusammenstoß gekommen sei. Durch den Sturz verletzten sich beide Verkehrsteilnehmer leicht.

