Polizei Bielefeld

POL-BI: VW Golf-Fahrerin nach Unfallflucht mit verletztem E-Scooter-Fahrer gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Quelle-

Eine PKW-Fahrerin verursachte am Samstag, den 23.11.2019, im Bereich der Carl-Severing-Straße/ Albertstraße einen Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer verletzt wurde. Die Polizei sucht die flüchtigen VW-Fahrerin sowie Zeugen.

Ein 55-jähriger Steinhagener zeigte bei der Polizei an, dass er gegen 09:45 Uhr mit einem E-Scooter den Radweg der Carl-Severing-Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Die Fahrerin eines schwarzen VW Golfs bog vor ihm aus einer Seitenstraße, vermutlich der Albertstraße, nach rechts ab. Der E-Scooter-Fahrer bremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte. Dabei erlitt er Verletzungen an Schulter und Knie. Die VW-Fahrerin setzte ihre Fahrt in Richtung Innenstadt fort.

Die Polizei bittet die PKW-Fahrerin und Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

