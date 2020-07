Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Nachtrag zum Pressebericht PK Bad Harzburg vom 12.07.2020

Goslar (ots)

Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Am Samstagmittag wurden in Vienenburg, Lierestraße, durch Polizeibeamte zwei junge Männer beobachtet, die vermutlich einen Drogenhandel durchführen wollte. Als einer der beiden, ein amtsbekannter 22jähriger Vienenburger, den Funkstreifenwagen erblickte, rannte er los und warf eine Bauchtasche in einen Vorgarten. Der Mann konnte gestellt und zum Funkstreifenwagen verbracht werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person und der weggeworfenen Bauchtasche wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und der Polizeidienststelle in Goslar zugeführt,wo er später entlassen wurde.Mit richterlichen Beschluß wurde seine Wohnung durchsucht. Hierbei wurden weitere Betäubungsmittel und entsprechendes Drogenzubehör sowie mehrere Softairwaffen aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

