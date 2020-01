Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter besprüht 46-Jährigen mit Reizstoff; Böblingen: Smartphone aus Mercedes gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Unbekannter besprüht 46-Jährigen mit Reizstoff

Nach einer gefährlichen Körperverletzung, die ein noch unbekannter Täter am Dienstag gegen 00.50 Uhr in der Nüssstraße in Sindelfingen verübte, sucht das Polizeirevier Sindelfingen nach Zeugen. Ein 46-jähriger Mann hatte kurz zuvor gemeinsam mit einer 43 Jahre alten Frau ein Lokal verlassen. Nachdem die Frau in ihren Wagen gestiegen und davongefahren war, ging auch der Mann zu seinem in der Nüssstraße abgestellten PKW. Bereits auf dem Weg dorthin fiel ihm eine Person auf, die ihm entgegenkam. Als sich der 46-Jährige an der Fahrertür seines Fahrzeugs befand, trat der Unbekannte vor ihn und besprühte ihn wohl wortlos mit einem Reizstoff, vermutlich mit einer Art Pfefferspray. Der Angegriffene schrie den Täter hierauf an, ließ eine Tragetasche fallen und schlug in Richtung des Unbekannten. Dieser rannte in die Schwertstraße und in Richtung eines Einkaufszentrums davon. Der Täter soll dunkel gekleidet gewesen sein. Mutmaßlich hatte er die Kapuze der Jacke oder eines getragenen Pullovers über den Kopf gezogen und sein Gesicht mit einem Schal oder ähnlichem verdeckt. Die alarmierte Polizei führte Fahndungsmaßnahmen durch, konnte jedoch keinen Tatverdächtigen feststellen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Smartphone aus Mercedes gestohlen

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die am Montag gegen 15.50 Uhr einen Diebstahl auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen beobachten konnten. Ein noch unbekannter Mann schlug die Scheibe eines Mercedes ein und stahl ein Smartphone aus dem Fahrzeug. Mehrere Personen hatten anschließend beobachtet, wie der Tatverdächtige mit einem weißen Transporter mit ausländischem Kennzeichen davonfuhr. Die Beute hat einen Wert von etwa 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell